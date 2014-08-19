Поиск информационных поводов по ключевым словам

Уважаемые фрилансеры, предлагаю достаточно интересную и несложную подработку тем, кто занимается мониторингом новостей или дополнительную возможность заработка для обладающих талантом правильно подбирать запросы для поисковиков.

Меня интересуют ИНТЕРЕСНЫЕ информационные поводы по определенным ключевым словам.

Основные условия:

1. Ключевик должен не просто случайно присутствовать в тексте, а быть основной темой.

2. Новость должна быть относительно свежей, хотя бы 1-3 месяца.

3. Нет новостей - подойдут статистические данные и любая интересная АКТУАЛЬНАЯ информация, собранная воедино в каком-либо источнике (не в Википедии! )). То есть текст на эту тему, который интересно читать.

4. Информация должна была связана с Россией либо быть географически отвлеченной.

5. Не должно быть негатива к ключевику, наоборот, должны быть отражены его преимущества, развитие, перспективы.

Пример: ключевик: call-центр, новость: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=530711

От вас требуется ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК (СМИ, блог) с такой информацией. Компилировать информацию из разных и делать её рерайт НЕ НАДО. Рекламные высосанные из пальца новости компаний с их сайтов также не подойдут.

За каждую принятую ссылку плачу 30 рублей. Ссылка по одному ключевику нужна в единственном числе. Оплачиваю сразу же после получения.

В качестве теста - найдите более интересную и актуальную ссылку по колл-центру. У меня на её поиск ушло меньше 5 минут, но вам торопиться и брать первые попавшиеся не стоит - старайтесь найти более интересные.

Оплата СТРОГО ЯД или Киви. Если у вас нет этих кошельков - я просто не смогу перечислить вам оплату.

UPD. Ещё раз обращаю внимание на то, что новость должна быть интересной, причем для большинства людей, затрагивающей их интересы, несущей полезную информацию. Не просто компания такая-то запустила свой очередной проект.