Энергетической компании требуются журналисты для написания статей (с последующей заливкой их на сайт,джумла). Общее количество порядка 500 шт. Объем необходимо выполнить в течении месяца. Оплата по факту хоть за каждую статью. Бюджет 40 ...
2 рерайта одной статьи
Добрый день!
Необходимо написать 2 рерайта одной статьи. Тема - "Оформление ипотечного кредита".
2000 зн. бп. для каждого рерайта.
Уникальность по Адвего - 90%.
Итого - 4000 зн.бп.
Сам текст для рерайта можно будет получить после ваших предложений о работе.
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