Написание текстов для сайта жилого дома

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка284 просмотра

Необходимо написать текста для разделов сайта жилого дома

1.1. Описание дома (1200 - 1500 з.б.п)

1.2. О компании – информация о компании застройщике (1000 з.б.п)

1.3. История – описание здания и история района (1000 з.б.п)

1.4. Окружение – описание рядом стоящих объектов (парк, стадион, и т.д) (1000 з.б.п)

1.5. Преимущества – описание почему купить именно этот дом (1000 з.б.п)

1.6. Эксплуатация – описание управляющей компании и как она все хорошо делает (1000 з.б.п)

1.7. Описания дизайнерских студий участвовавших в разработке концепций. (2 х 500 з.б.п)

11 лет назад
friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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