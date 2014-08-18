Написание и размещение статьей в GoGetLinks.

Объем работ 1.

1. придумать тему

2. Написать статью в 1600 знаков без пробелов, 100% копирайт.

3. Подобрать и вставить тематическую картинку, (по желанию клиента)

4. Подобрать и вставить 1 внутренную ссылку.

5. Разместить статью со ссылкой по заявке с GoGetLinks на мой сайт.

6. скорость выполнения до 8 часов с момента прихода заявки на размещение ссылки в GoGetLinks (от 1 до 5 заявок в день)

7.добавить url для ускоренной регистрации в http://indexgator.com

8. оплата по вебмани. Работа постоянная