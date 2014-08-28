Написание 4 обзоров товаров и 4 статей

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок303 просмотра

Доброго времени суток!

Необходим копирайтер, который напишет 8 статей. Из них:

4 обзора на товары;

4 информационные статьи.

Тематика - климатическая техника (нагреватели, кондиционеры, радиаторы).

Количество знаков в одной статье - 3000 зн.бп.

Бюджет на все - 60$.

Полный текст задания в прикрепленном файле.

11 лет назад
kiprik
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$60
5 дней
Отличная работа, спасибо!
Рекомендую Сергея! Надежный, вежливый человек.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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