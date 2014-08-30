Компания ищет опытного копирайтера, для написания статей на тему «Зоотоваров», со знанием SЕО. Оплата 200р — 1000 знаков с пробелами. Для того, чтобы получить работу, нужно написать тестовую статью, опираясь на наши конкурентные ...
Отзывы об интернет-магазине и услугах
Требуется написать несколько "пользовательских" отзывов об интернет-магазине (надувные изделия), а также о пользовании услугами (обучение англ языку).
Требования к отзывам:
1. Объем 800-1000 знаков
2. Понятный человеческий текст, с общеупотребимыми терминами и словами
3. Каждый отзыв должен быть максимально не похож на другой.
4. Всего требуется 5 отзывов об интернет-магазине и 5 отзывов о пользовании услугами.
Ссылки на интернет-магазин и школу англ языка будут предоставлены, на сайтах есть исчерпывающая информация об оказываемых услугах и продаваемых товарах.
Отзывы будут размещаться на сторонних сайтах, поэтому требуется их максимальная естественность.
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