Отзывы об интернет-магазине и услугах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок192 просмотра

Требуется написать несколько "пользовательских" отзывов об интернет-магазине (надувные изделия), а также о пользовании услугами (обучение англ языку).

Требования к отзывам:

1. Объем 800-1000 знаков

2. Понятный человеческий текст, с общеупотребимыми терминами и словами

3. Каждый отзыв должен быть максимально не похож на другой.

4. Всего требуется 5 отзывов об интернет-магазине и 5 отзывов о пользовании услугами.

Ссылки на интернет-магазин и школу англ языка будут предоставлены, на сайтах есть исчерпывающая информация об оказываемых услугах и продаваемых товарах.

Отзывы будут размещаться на сторонних сайтах, поэтому требуется их максимальная естественность.

11 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$40
1 день
Марина, отлично справилась с заданием. Работа была выполнена в срок и на самом высоком уровне. Спасибо за сотрудничество!
Рекомендую Игоря, надежный заказчик, приятный человек.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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