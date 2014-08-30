Отзывы об интернет-магазине и услугах

Требуется написать несколько "пользовательских" отзывов об интернет-магазине (надувные изделия), а также о пользовании услугами (обучение англ языку).

Требования к отзывам:

1. Объем 800-1000 знаков

2. Понятный человеческий текст, с общеупотребимыми терминами и словами

3. Каждый отзыв должен быть максимально не похож на другой.

4. Всего требуется 5 отзывов об интернет-магазине и 5 отзывов о пользовании услугами.

Ссылки на интернет-магазин и школу англ языка будут предоставлены, на сайтах есть исчерпывающая информация об оказываемых услугах и продаваемых товарах.

Отзывы будут размещаться на сторонних сайтах, поэтому требуется их максимальная естественность.