Рерайт/копирайт

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Завершен10 заявок274 просмотра

Здравствуйте фрилансеры!

1. Необходимо отрерайтить текст (2.5к символов)

2. Написать 25 описаний к категориям сайта (300-500 символов), ключи вышлю.

Предлагайте цены и сроки

11 лет назад
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
11 лет назад
$10
2 дня
Все быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству
Очень приятно работать с Русланом. Отличный заказчик. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
11 лет назад

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