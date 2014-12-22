Статьи для женского сайт + новости

Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на сайте. Качество и уникальность текста превыше всего, от 2,5к длинной. Картинки для статей хорошего качества.

Дополнительно 120 новостей для категорий Новости моды. Статьи не большие, как получится...

Самое главное чтобы на каждый день была одна или две новых.