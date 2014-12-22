Статьи для женского сайт + новости

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка156 просмотров

Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на сайте. Качество и уникальность текста превыше всего, от 2,5к длинной. Картинки для статей хорошего качества.

Дополнительно 120 новостей для категорий Новости моды. Статьи не большие, как получится...

Самое главное чтобы на каждый день была одна или две новых.

11 лет назад
selenii
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

NurgulSultanova
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$100
31 день
Спасибо всё замечательно
Отлично работали! Ответственный заказчик, который всегда поможет, отвечает на вопросы оперативно и относится с пониманием. Спасибо!

Заявки фрилансеров

NurgulSultanova
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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