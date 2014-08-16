Написание текстов для сайта по фасадам

Здравствуйте нужен автор, который будет писать по 15 текстов каждый месяц на сайт про отделку фасадов. Статьи должны быть объемом от 6000 до 7000 символов. Вот пример статьи http://mastera-fasada.ru/uteplyaem/kak-uteplit-stenu-doma-pod-sajdingom-265

Статья должна быть не рерайтом с другого сайта, а хорошим копирайтом. Адвего плагиатус сразу покажет что это рерайт. Ну и если вы ничего не понимаете в теме, то не нужно отвечать на проект.

Картинки вставлять не нужно, только написать текст. Текст без ключевых слов.

Пишите цену за одну статью или за 1000 символов. Предпочтение тем, у кого много отзывов и наименьшая цена.