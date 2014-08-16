Яндекс наложил фильтр на сайт из-за переоптимизации текста, необходимо убрать переоптимизацию и сделать уникальность контента. Сайт aeperson.ru Писать стоимость и сроки. Пост оплата на яндекс деньги или на карту сбербанка
Написание текстов для сайта по фасадам
Здравствуйте нужен автор, который будет писать по 15 текстов каждый месяц на сайт про отделку фасадов. Статьи должны быть объемом от 6000 до 7000 символов. Вот пример статьи http://mastera-fasada.ru/uteplyaem/kak-uteplit-stenu-doma-pod-sajdingom-265
Статья должна быть не рерайтом с другого сайта, а хорошим копирайтом. Адвего плагиатус сразу покажет что это рерайт. Ну и если вы ничего не понимаете в теме, то не нужно отвечать на проект.
Картинки вставлять не нужно, только написать текст. Текст без ключевых слов.
Пишите цену за одну статью или за 1000 символов. Предпочтение тем, у кого много отзывов и наименьшая цена.
Заявки фрилансеров
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