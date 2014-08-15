Яндекс наложил фильтр на сайт из-за переоптимизации текста, необходимо убрать переоптимизацию и сделать уникальность контента. Сайт aeperson.ru Писать стоимость и сроки. Пост оплата на яндекс деньги или на карту сбербанка
Копирайтер с опытом в тематике "Православие"
Интернет-магазину требуется копирайтеры, авторы статей. Основная тематика работы – Православие. Обязателен опыт в данной тематике, грамотность, поддержка уникальности на высоком уровне, высокая скорость работы.
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