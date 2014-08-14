Нужны копирайтеры на медицинскую тематику, делать рерайт нескольких источников ТОП-10, вставляя нужные ключевые слова (это не так просто как кажется). Тариф — 40 руб/1000 знаков. Кто понравится — ...
Нужно написать 100 статей для сайта
Здравствуйте.
Нужен исполнитель или несколько исполнителей на данный проект.
Написать тексты по моим требованиям.(с ключевыми словами) Тексты должны быть с смыслом и без ошибок. Тексты не должны быть просто набором воды.
Тематика сайта финансы. Цену не ломите.
Заявки фрилансеров
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