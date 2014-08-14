Профессиональный копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок376 просмотров

На долгосрочное сотрудничество требуется профессиональный копирайтер, умеющий писать интересные и захватывающие статьи на ЛЮБУЮ тематику!

Опыт работы - от 2-х лет.

Требования:

1. Грамотность.

2. Ответственность.

3. Быть на связи через Skype.

4. Умение находить и использовать информацию.

5. Мастерское владение словом, речью и оборотами.

6. Опыт работы в сфере контент-маркетинга.

Высшее образование по специальности "Журналистика" приветствуется.

Что нужно делать:

1. Находить темы, интересные целевой аудитории.

2. Писать уникальные и интересные статьи на заданную тему.

3. Писать пресс-релизы на основе проведенных исследований и опросов.

4. Рерайтинг статьи.

5. Брать участие в проектах по продвижению сайтов (плечом к плечу с сеошником).

Цена работы - договорная.

11 лет назад
dmitriy-kozak
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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