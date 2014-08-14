Требуется специалист для написания тизерных статей способных захватить читателя! К работе можно приступить уже завтра. Указывайте желаемую стоимость за 1000 знаков без пробелов и примеры статей. Также просьба оставлять свои координаты — электронную почту и ...
Профессиональный копирайтер
На долгосрочное сотрудничество требуется профессиональный копирайтер, умеющий писать интересные и захватывающие статьи на ЛЮБУЮ тематику!
Опыт работы - от 2-х лет.
Требования:
1. Грамотность.
2. Ответственность.
3. Быть на связи через Skype.
4. Умение находить и использовать информацию.
5. Мастерское владение словом, речью и оборотами.
6. Опыт работы в сфере контент-маркетинга.
Высшее образование по специальности "Журналистика" приветствуется.
Что нужно делать:
1. Находить темы, интересные целевой аудитории.
2. Писать уникальные и интересные статьи на заданную тему.
3. Писать пресс-релизы на основе проведенных исследований и опросов.
4. Рерайтинг статьи.
5. Брать участие в проектах по продвижению сайтов (плечом к плечу с сеошником).
Цена работы - договорная.
Заявки фрилансеров
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