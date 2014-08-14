Поднятие тем на форуме

Необходимо 3 раза в день «поднимать» 10 тем на женском форуме. Для этого удаляете старый пост, заводите новый, в которые копируете текст, сохраняете. Работу необходимо выполнять в определенные временные промежутки. Тексты писать самостоятельно не нужно, они Вам выдаются уже готовые.

Оплата происходит раз в неделю, по понедельникам. Оплата 20 рублей/1 подъем.

Можно поднимать темы либо только в будни, либо 7 дней в неделю, по Вашему желанию.

Свободное время для поднятия - 10, 14, 19 часов (обговаривается).