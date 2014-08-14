Ищем журналиста на постоянную работу. Для написания статей на автомобильную тематику. Необходимо будет регулярно освещать новости автомобильного рынка (отечественного и зарубежного) и писать уникальные статьи. Оплата по договоренности.
Описания для разделов интернет-магазина
Около 50 разделов интернет-магазина зимних спортивных товаров ждут своего копирайтера!
Они хотят, чтобы он писал уникальный текст и делал это дешево. Торопить они его не будут.
После глубокого и всеобъемлющего занкомства этих разделов с копирайтером, они могут посоветовать его таким-же одиноким разделам других интерент-магазинов, коих у нас около 10 разной тематики.
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