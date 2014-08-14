Описания для разделов интернет-магазина

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Закрыт35 заявок231 просмотр

Около 50 разделов интернет-магазина зимних спортивных товаров ждут своего копирайтера!

Они хотят, чтобы он писал уникальный текст и делал это дешево. Торопить они его не будут.

После глубокого и всеобъемлющего занкомства этих разделов с копирайтером, они могут посоветовать его таким-же одиноким разделам других интерент-магазинов, коих у нас около 10 разной тематики.

11 лет назад
bjk
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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