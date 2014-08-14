Контент-менеджер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок333 просмотра

Нужен внимательный и аккуратный контент менеджер...

Сайт - магазин спортивного питания, сделан на движке OpenCart. Нужно внести товар, его фото и детальный состав и описание (уникальное), все в едином формате и структуре. Сайт anutrition.ru , в карточке товара можно посмотреть, какая информация вносится. Информацию по составу нужно будет брать с других сайтов по спортивному питаю, основные потом назову. Нужно быть очень внимательным при внесении товара и критически подходить к вносимой информации, чтобы не делать ошибок. Вообще интересует долгосрочное сотрудничество. Цена договорная, в зависимости от необходимости за вами проверять и править информацию.

Требования: девушка, журфак, внимательность, аккуратность, желательно опыт внесения информации по спортивному питанию, способность писать уникальные тексты...

Есть разные проекты, интересует долгосрочное сотрудничество, ищем хороших специалистов...

Opencart
11 лет назад
dPsychedelic
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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