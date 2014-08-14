Требуется копирайтер игровой тематики (WoW)

Здравствуйте!

Требуется копирайтер игровой тематики для написания текстов

Писать предстоит описания модификаций (аддонов) для MMORPG игры World of WarCraft (WoW).

Требования к копирайтеру:

- Вы должны писать грамотно и без ошибок;

- Вы должны писать, не ставя лишних запятых и не пропуская запятые;

- Вы должны писать такой текст, который игроку будет интересно и легко читать до конца;

- Вы должны соблюдать естественность текста - не надо писать лишь бы что и лишь бы уложиться в размер - пишите столько, сколько требуется;

- Написать уникальный текст - уникальность только 95 - 100% .

Оплата за 1000 знаков - 40 рублей.