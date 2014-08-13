Нужно придумать 3 теста

Разыскиваются творческие люди, которые любят и умеют создавать различные поделки своими руками. Цель: Создание пошаговых мастер-классов (текст-инструкция + фотографии) на заданную тематику. Рассматриваются так же варианты покупки готовых мастер-классов с качественными уникальными фото и ...