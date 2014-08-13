Нужно придумать 3 теста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок329 просмотров

Аналоги вот этих тестов - http://ru.what-character-are-you.com/d/ru/index.html

Аудитория - женская, в одном тесте - по 11 вопросов.

Отлично вообще, если есть опыт создания подобных онлайн-тестов.

11 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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