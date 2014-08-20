5 SEO статей.

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  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки481 просмотр

Требования:

уник - 100%

Подача материала утверждающая, от профи готового спорить.

Размер статьи 2-2.5 К/зн.

По одному полному вхождению ключа и два/три разбавленных.(всего не более пяти на статью)

Перед утверждением исполнителя, дам проверочную тему на 500зн.

Исполнителя ждет работа на регулярной основе(при условии исполнения проекта на Отлично).

Заявки без указания цены рассматриваться не будут.

Предоплаты не будет.

Темы:

1. "Жалюзи на балкон"

(раскрыть всю прелесть современно оформленного балкона-лоджии).

ключи - "жалюзи на балкон", "жалюзи на лоджию".

2. "Фотожалюзи в детскую"

(подарить ребенку то что он хочет, это просто).

ключи - "фотожалюзи", "фотопечать на жалюзи".

3. "Рулонные шторы, выбираем материал"

(доступность в сравнении с традиционными шторами, практичность и простота в использовании).

ключи - "рулонные шторы", "жалюзи рулонные".

4. "Жалюзи - Офисный вариант"

(подтверждение стереотипа, что для офисных помещений больше всего подходят вертикальные тканевые жалюзи).

ключи - "жалюзи в офис", "вертикальные жалюзи".

5. "Жалюзи или Шторы ?"

(рассуждения на тему преимуществ Жалюзи перед традиционными шторами.

ключи - "жалюзи", "рулонные шторы".

11 лет назад
qper
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
3 дня
Валерий приятен в общении, пунктуален, подошел к заданию с энтузиазмом...........
Сергей дал интересную работу..я с ней справился и сразу же получил соответствующую оплату. Спасибо!

Заявки фрилансеров

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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