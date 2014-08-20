Требуется грамотно написать тект для странички Лендинга. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков. Можете скинуть портфолио своих работ. Интересуют работы по написанию продающих текстов.
5 SEO статей.
Требования:
уник - 100%
Подача материала утверждающая, от профи готового спорить.
Размер статьи 2-2.5 К/зн.
По одному полному вхождению ключа и два/три разбавленных.(всего не более пяти на статью)
Перед утверждением исполнителя, дам проверочную тему на 500зн.
Исполнителя ждет работа на регулярной основе(при условии исполнения проекта на Отлично).
Заявки без указания цены рассматриваться не будут.
Предоплаты не будет.
Темы:
1. "Жалюзи на балкон"
(раскрыть всю прелесть современно оформленного балкона-лоджии).
ключи - "жалюзи на балкон", "жалюзи на лоджию".
2. "Фотожалюзи в детскую"
(подарить ребенку то что он хочет, это просто).
ключи - "фотожалюзи", "фотопечать на жалюзи".
3. "Рулонные шторы, выбираем материал"
(доступность в сравнении с традиционными шторами, практичность и простота в использовании).
ключи - "рулонные шторы", "жалюзи рулонные".
4. "Жалюзи - Офисный вариант"
(подтверждение стереотипа, что для офисных помещений больше всего подходят вертикальные тканевые жалюзи).
ключи - "жалюзи в офис", "вертикальные жалюзи".
5. "Жалюзи или Шторы ?"
(рассуждения на тему преимуществ Жалюзи перед традиционными шторами.
ключи - "жалюзи", "рулонные шторы".
Выбранный исполнитель
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