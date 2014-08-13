Требуется несколько авторов для написания статей юридической направленности (тематика судебная экспертиза). Главные странички для сайтов, информационные и рекламные тексты. Оплата 100-150 рублей, за 1000 символов. (500-600 за статью). Подробное ТЗ с ключами прилагается. Просьба писать ...
3 описания для карточки товаров
добрый день!
нужно написать три описания товара.
товар - табак для кальяна. ароматы и марка табака - на ваше усмотрение.
требования:
1) объем 5-7 предложений.
2) уникальность 95%
3) текст должен описывать именно этот табак, чем он отличается от других, чем хорош и пр. чтобы покупатель прочитав это описание, понял, что именно это ему нужно.
4) каждое предложение должно быть законченным по смыслу. т.е. если его удалить из текста, то текст не превратится в тарабарщину, и будет осмысленным.
сначала пишем 1 текст и присылаем мне. если все ок, то пишем остальные.
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