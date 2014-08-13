3 описания для карточки товаров

добрый день!

нужно написать три описания товара.

товар - табак для кальяна. ароматы и марка табака - на ваше усмотрение.

требования:

1) объем 5-7 предложений.

2) уникальность 95%

3) текст должен описывать именно этот табак, чем он отличается от других, чем хорош и пр. чтобы покупатель прочитав это описание, понял, что именно это ему нужно.

4) каждое предложение должно быть законченным по смыслу. т.е. если его удалить из текста, то текст не превратится в тарабарщину, и будет осмысленным.

сначала пишем 1 текст и присылаем мне. если все ок, то пишем остальные.