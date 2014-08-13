Написание статей для детского интернет-магазина

Необходимо сегодня до обеда отредактировать статью для блога. Тематика IT. Написана для обывателей. Язык простой. Уже пару раз вычитывалась, просто нужен еще один профессиональный взгляд. Объем около 5000 знаков. Пожалуйста указывайте цены ...