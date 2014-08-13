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Написание статей для детского интернет-магазина
Наша компания ищет квалифицированного специалиста в вопросе написания статей для нашего магазина. Тематика статей - обзор разлчиных категорий игрушек. Размер каждой статьи - 2500 симовлов.
На данном этапе необходимо написание 20 статей. Возможно долгосрочное сотрудничество.
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