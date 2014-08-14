Рерайт текста на английском (отзывы о товаре)

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Завершен10 заявок183 просмотра

Приветствую,

Необходим качественный рерайт текста на английском языке (отзывы о товаре). Объем текста: 8000 символов. Работа простая, но требует фантазии, знания разговорного языка и ознакомления с товаром.

Пожалуйста, указывайте в заявках стоимость работы и сроки выполнения. Оплата wmz/wmr после сдачи и проверки работы.

11 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maxim-tg
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$16
1 день
Отличная работа! Выполнена в срок и в соответствии с требованиями. Порадовал творческий подход и хорошая коммуникация. Команду TextGuru рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично

Заявки фрилансеров

maxim-tg
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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