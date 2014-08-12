Установка ссылок в статьях

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок210 просмотров

Задача: установка ссылок в нужных по смыслу местах русскоязычных и англоязычных статей. В одной статье одна ссылка.

Тематика статей: игровая

Требования: минимальное знание анлийского

Оплата: 2 грн за ссылку

Выплаты: первый месяц еженедельно, со 2-го помесячно

Форма оплаты: WebMoney или Приват 24

11 лет назад
seomob
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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