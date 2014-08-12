Автор статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок473 просмотра

Для качественного написания статей требуется сотрудник. По итогам возможно длительное сотрудничество.

Требования к материалу:

статья 2000-2200 символов без пробелов каждая;

наличие заголовка, краткого описания на 250 символов, содержащие ключевую фразу, обязательно;

3 вхождения ключевой фразы в тексте статьи за исключением первого и последнего абзацев;

уникальность не менее 95% по Etxt;

оплата – 30 р./тыс.сим. без пробелов.

Требования к кандидату:

1. Ответственность.

2. Аккуратность.

3. Грамотность.

4. Внимательность.

5. Доступная связь – СРАЗУ в заявке указывайте СКАЙП, и будьте онлайн.

Написание статей
11 лет назад
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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