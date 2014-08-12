Копирайт и рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт36 заявок314 просмотров

200 статей по 3 500 знаков: описание интернет-магазинов (текст исходный предоставляется)

1000 статей 250 знаков: описание акций и скидок (предоставляется исходный текст, который нужно будет дополнить общими фразами по смыслу, т.е. превращение 80-100 символов в 200-300)

20 статей 4 500 знаков: общие статьи про скидки в магазинах (текст исходный предоставляется)

80 текстов по 600 знаков: чистой воды копирайт: нужно будет описать шаги по регистрации и выполнении покупок на сайтах

Уникальность нужна 100/100.

Предлагайте стоимость за всю работу и примерный срок.

В ЛИЧКУ ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ, – У МЕНЯ ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО СООБЩЕНИЙ, ЧИТАТЬ ЗАПУТАЮСЬ.

11 лет назад
Web-technolog
Евгений 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Срочно нужен контент.Виды услуг индустрии красоты

    Срочно! Нужно подробно проработать для портала Индустрии красоты Категории(Виды услуг). Обязательно человек, который в этой сфере хорошо разбирается! Например: Парикмахерские услуги( мужская стрижка, укладка волос, зизи, дреды и т.п.). Работа разовая, но если ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей для биржи miralinks.ru

    Требуется на постоянное сотрудничество копирайтер, который будет писать статьи для биржи miralinks.ru для продвигаемых сайтов. Сайты, для которых на данный момент требуется писать статьи: - фабрика-мебели (мебель из дсп - столы, ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текста для сайта салона штор 14-18к знаков

    День добрый. Нужно написать текста для нового сайта-представительства компании по производству штор в интернете. весь объем от 14 до 18 тыс знаков. Страницы: 1. Главная 2. Наши работы , галерея ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст о компании

    Требуется написать уникальный текст о компании брокера бинарных опционов Оплата яндекс деньги

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 5 статей, косметология.

    $50

    Нужен глубокий рерайт из нескольких источников по заданной тематике. Статьи нужно писать в строгом соответствии с ТЗ, которые я дам. Темы статей: лечение гипергидроза, гиалуроновая кислота, биоревитализация, мезонити, увеличение губ. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт для сайта

    Требуется написать продающие тексты для сайта - картинки проекта в приложении (тексты на картинках имеют только косвенное отношение к проекту) - детали при связи Проекты похожей направленности: https://www.alivematrix.com/ http://www.vipgroup.net http://isifedu.com/ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать тексты для 10 лендингов

    Здравствуйте! Требуется написать тексты для 10 лендингов разных тематик. Тематики будут предоставлены при личном общении. Обязательным условием при рассмотрении заявок будет наличие в портфолио подобной работы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад