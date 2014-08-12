Копирайт и рерайт

200 статей по 3 500 знаков: описание интернет-магазинов (текст исходный предоставляется)

1000 статей 250 знаков: описание акций и скидок (предоставляется исходный текст, который нужно будет дополнить общими фразами по смыслу, т.е. превращение 80-100 символов в 200-300)

20 статей 4 500 знаков: общие статьи про скидки в магазинах (текст исходный предоставляется)

80 текстов по 600 знаков: чистой воды копирайт: нужно будет описать шаги по регистрации и выполнении покупок на сайтах

Уникальность нужна 100/100.

Предлагайте стоимость за всю работу и примерный срок.

В ЛИЧКУ ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ, – У МЕНЯ ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО СООБЩЕНИЙ, ЧИТАТЬ ЗАПУТАЮСЬ.