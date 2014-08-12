Срочно! Нужно подробно проработать для портала Индустрии красоты Категории(Виды услуг). Обязательно человек, который в этой сфере хорошо разбирается! Например: Парикмахерские услуги( мужская стрижка, укладка волос, зизи, дреды и т.п.). Работа разовая, но если ...
Копирайт и рерайт
200 статей по 3 500 знаков: описание интернет-магазинов (текст исходный предоставляется)
1000 статей 250 знаков: описание акций и скидок (предоставляется исходный текст, который нужно будет дополнить общими фразами по смыслу, т.е. превращение 80-100 символов в 200-300)
20 статей 4 500 знаков: общие статьи про скидки в магазинах (текст исходный предоставляется)
80 текстов по 600 знаков: чистой воды копирайт: нужно будет описать шаги по регистрации и выполнении покупок на сайтах
Уникальность нужна 100/100.
Предлагайте стоимость за всю работу и примерный срок.
В ЛИЧКУ ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ, – У МЕНЯ ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО СООБЩЕНИЙ, ЧИТАТЬ ЗАПУТАЮСЬ.
Заявки фрилансеров
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