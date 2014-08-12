Необходимо срочно придумать 20 рекомендательных писем
Текста для сайта салона штор 14-18к знаков
День добрый.
Нужно написать текста для нового сайта-представительства компании по производству штор в интернете.
весь объем от 14 до 18 тыс знаков.
Страницы:
1. Главная
2. Наши работы , галерея с подразделами:
гостиная, спальня, кухня, детская
3. О нас (услуги, в корень)
4. Это интересно (блог, в корень)
5. Новости / Акции (новости, в корень)
6. Частые вопросы, вида вопрос-ответ
8. Контакты
Целевые слова по http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=10926&words=%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Список слов можно обсудить... Также просьба указать стоимость за 1000 знаков превыше данного объема в случае переработки. Предоплата 30-50% вебмани, киви, ЯД
Спасибо.
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