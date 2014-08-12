Текста для сайта салона штор 14-18к знаков

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Закрыт23 заявки162 просмотра

День добрый.

Нужно написать текста для нового сайта-представительства компании по производству штор в интернете.

весь объем от 14 до 18 тыс знаков.

Страницы:

1. Главная

2. Наши работы , галерея с подразделами:

гостиная, спальня, кухня, детская

3. О нас (услуги, в корень)

4. Это интересно (блог, в корень)

5. Новости / Акции (новости, в корень)

6. Частые вопросы, вида вопрос-ответ

8. Контакты

Целевые слова по http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=10926&words=%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B

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Список слов можно обсудить... Также просьба указать стоимость за 1000 знаков превыше данного объема в случае переработки. Предоплата 30-50% вебмани, киви, ЯД

Спасибо.

11 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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