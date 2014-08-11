Нужно написать статью про историю и развитие каратэ киокушинкай. Часто молодых родителей пугает то, что детей на каратэ бьют по голове - это не правда. Надо дать уклон на то, что, здесь идет развитие духовного и физического тела!!! Но при этом не отступать от идеи первоначального старого жесткого Каратэ, где разрешались удары по голове, суставам и даже в пах и глаза! В общем, планируется набор молодняка, нужно написать красивую, не пугающую, статью для привлечения молодежи и их родителей! Боевое искусство начинается и заканчивается учтивостью и уважением к людям!

Примерный объем - 2500 - 3000 знаков без пробелов.