Составление базы мобильных телефонов для рассылки

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  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки196 просмотров

Необходимо составить базу мобильных номеров телефонов юристов, которые предлагают свои услуги,

по указанным мной каталогам для дальнейшей рекламной SMS рассылки по этим номерам.

Номера телефонов привязать к фамилиям и адресам (область, город, улица, дом)

и подготовить к импорту к рассылочному сервису.

Каталоги укажу при контакте.

11 лет назад
850403
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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