В legaltech проект требуется третий программист, как минимум на год. Требование Yii2, PHP node.js Postgresql, GIT HTML Сайт protocol.ua. Зарплата от 30 К. Нужен человек в команду, а не бесполезный посредник. Проекту уже более ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо составить базу мобильных номеров телефонов юристов, которые предлагают свои услуги, по указанным мной каталогам для дальнейшей рекламной SMS рассылки по этим номерам. Номера телефонов привязать к фамилиям и адресам (область, город, улица, дом) и подготовить к импорту ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо составить базу мобильных номеров телефонов юристов, которые предлагают свои услуги, по указанным мной каталогам для дальнейшей рекламной SMS рассылки по этим номерам. Номера телефонов привязать к фамилиям и адресам (область, город, улица, дом) и подготовить к импорту ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт9 лет назад