PHP фронтендщик для долгого сотрудничества

В legaltech проект требуется третий программист, как минимум на год.

Требование Yii2, PHP node.js Postgresql, GIT HTML

Сайт protocol.ua.

Зарплата от 30 К. Нужен человек в команду, а не бесполезный посредник.

Проекту уже более 5 лет. Сейчас идёт перепись с нуля.

Необходимо пройти собеседование с СТО и сделать небольшое тестовое задание.