PHP фронтендщик для долгого сотрудничества

вот сам сайт https://super-verstka.ru/electrocar/ там уже вставили 3д машинку но работает она не корректно. Неверные текстуры. на фото пример какая она должна быть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В legaltech проект требуется третий программист, как минимум на год.
Требование Yii2, PHP node.js Postgresql, GIT HTML
Сайт protocol.ua.
Зарплата от 30 К. Нужен человек в команду, а не бесполезный посредник.
Проекту уже более 5 лет. Сейчас идёт перепись с нуля.
Необходимо пройти собеседование с СТО и сделать небольшое тестовое задание.
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