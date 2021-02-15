PHP фронтендщик для долгого сотрудничества

Веб-программированиеЗакрытнет заявок2145 просмотров
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В legaltech проект требуется третий программист, как минимум на год.

Требование Yii2, PHP node.js Postgresql, GIT HTML

Сайт protocol.ua.

Зарплата от 30 К. Нужен человек в команду, а не бесполезный посредник.

Проекту уже более 5 лет. Сейчас идёт перепись с нуля.

Необходимо пройти собеседование с СТО и сделать небольшое тестовое задание.

PHP
3 года назад
850403
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад