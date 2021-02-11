Онлайн калькулятор для сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок660 просмотров
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Здравствуйте! Для сайта на Wordpress нужно разработать онлайн калькулятор как здесь http://fundament-78.ru/calculator-stoimosti/lentochnyi-fundament/

В ответах просьбы указать ориентировочную стоимость работы?

Спасибо!

3 года назад
spk_art
Ирина 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад