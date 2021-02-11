Cryptography + Javascript

$200
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок604 просмотра
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нужно разобрать функцию js. Код написанный без шифрования, задача:

1) поместить js локально и доработать некие переменные. (2 js)

2) описать процесс шифрования и дешифрования data.

более детально функции js опишу лично.

Javascript
3 года назад
niksnets
Сергей 
46 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад