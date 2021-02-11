Создание и обработка видео клипов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка589 просмотров
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Требуется программист (Java), который имеет опыт работы с библиотеками или обертками bytedeco.javacv, FFmpeg.

Нужно уметь создавать из исходных материалов (изображения, видео клипы, mp3 треки) новое видео.

Накладывать текст на видео, музыкальный фон, делать микширование аудио каналов.

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3 года назад
zvnman
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад