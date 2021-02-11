Перенести товары с cms Prestashop на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок947 просмотров
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Необходимо перенести товары с cms Prestashop на OpenCart.

Товаров около 500 штук. Категорий 11. Товары с фото и описанием.

OpenCartPrestashop
3 года назад
letstech
Юрий 
37 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад