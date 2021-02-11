Добрый день!

Ищем Wordpress PHP Junior или Middle разработчик, удаленно.

Компетенции:

Git, PHP, wordpress. темы, woocommerce, плагины свои и чужие, кэширование.

Сервер панель - PLESK.

Базовые или продвинутые знания верстки, css js, также сборщика GULP - будут преимуществом, верстать особо не нужно будет, но мелкие правки иногда надо внести.

Если знаете или пробовали LARAVEL, огромный плюс.

Есть определенное SLA, в котором прописано, несколько важных моментов нетехническим языком, например важность контроля логов сервера и сайтов, исправление ошибок и предупреждений, важность самостоятельной проверки своей работы и некоторые другие моменты, регламент по Гиту.

В задачи будет входить разработка нового функционала и поддержка текущего.

Есть таск трекер - планфикс, необходимо заполнять в задачах, сколько часов ушло на ту или иную задачу, чаще чем 2-4 часа не нужно. Также у себя на компьютере вам нужно будет сделать отдельную учетную запись, в которую установить https://crocotime.com/ru/, лояльная программа для сбора информации по времени, которое вы отработали, легко ставится, легко удаляется, не собирает конфиденциальную информацию, только заголовки окон и время которое вы работаете в этом окне.

Также есть несколько компаний разработчиков на аутсорсе, с ними нужно взаимодействовать.

Загрузка фултайм.

Платим конкурентно, с возможностью роста, при росте компетенций и уровня ответственности, готовы оплачивать для вас обучение, консультации, если они напрямую касаются задач, которые решить нужно прямо сейчас.

Прошу подробно описать свой опыт, возможно ссылки на проекты и что делали там конкретно, ваш текущий статус как оцениваете, джуниор, мидл, и уровень оплаты, которая, по вашему мнению, для вас будет разумной на данный момент.