[url=https://www.notion.so/level-up-marketing-ru-fcf177a44ea64b95b379091d46b5b828]ТЗ по level-up-marketing.ru (notion.so) - ссылка [/url]Предлагайте свои цены и сроки. Сайт на битриксе.
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Добрый день!
Ищем Wordpress PHP Junior или Middle разработчик, удаленно.
Компетенции:
Git, PHP, wordpress. темы, woocommerce, плагины свои и чужие, кэширование.
Сервер панель - PLESK.
Базовые или продвинутые знания верстки, css js, также сборщика GULP - будут преимуществом, верстать особо не нужно будет, но мелкие правки иногда надо внести.
Если знаете или пробовали LARAVEL, огромный плюс.
Есть определенное SLA, в котором прописано, несколько важных моментов нетехническим языком, например важность контроля логов сервера и сайтов, исправление ошибок и предупреждений, важность самостоятельной проверки своей работы и некоторые другие моменты, регламент по Гиту.
В задачи будет входить разработка нового функционала и поддержка текущего.
Есть таск трекер - планфикс, необходимо заполнять в задачах, сколько часов ушло на ту или иную задачу, чаще чем 2-4 часа не нужно. Также у себя на компьютере вам нужно будет сделать отдельную учетную запись, в которую установить https://crocotime.com/ru/, лояльная программа для сбора информации по времени, которое вы отработали, легко ставится, легко удаляется, не собирает конфиденциальную информацию, только заголовки окон и время которое вы работаете в этом окне.
Также есть несколько компаний разработчиков на аутсорсе, с ними нужно взаимодействовать.
Загрузка фултайм.
Платим конкурентно, с возможностью роста, при росте компетенций и уровня ответственности, готовы оплачивать для вас обучение, консультации, если они напрямую касаются задач, которые решить нужно прямо сейчас.
Прошу подробно описать свой опыт, возможно ссылки на проекты и что делали там конкретно, ваш текущий статус как оцениваете, джуниор, мидл, и уровень оплаты, которая, по вашему мнению, для вас будет разумной на данный момент.
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