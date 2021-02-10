Необходимо сделать анимированный слайдер

$3
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок743 просмотра
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Анимированный слайдер ,ползунок справа, сохранение кода.

Работа на 95% с JavaScript.

Цена обсуждается.

Все подробности в ТЗ.

3 года назад
guest_16107848375434
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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