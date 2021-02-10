C# dot net core: middle/senior со знанием TeX

Всем привет!

Ищем с# dot net core разработчика middle или senior уровня для доработки/внесения правок/поддержания работы сервиса создания пдф-документов.

Суть проекта: генератор форм по описанию полей - создаем юридические документы. Пользователь вписывает в инпуты свои данные и получает кастомизированный пдф-документ. Сервис уже работает.

Сам документ (текст и верстка) прописаны в ТеX (zelatex) формате (уже сделано), вся логика зависимости вариантов, выбранных пользователем, и текста финального документа написана хардкодом.

Мы периодически вносим в документ правки: как в текст, так и в логику - для реализации этих задач и ищем разработчика.

Знание английского на уровне B1+ очень желательно.

Будем рады сотрудничеству!