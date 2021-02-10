Backend developer для доработки сайта на PHP, Laravel

Веб-программированиеЗакрытнет заявок413 просмотров
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Нужен back-end программист, который в паре с действующим разработчиком, под его менторством завершит e-commerce сайт.

Ищем проектного сотрудника с возможностью вовлечения в будущие проекты в случае успешного сотрудничества.

По сайту необходимо:

  • подключить фильтрацию к действующему каталогу,
  • отладить раздел бренды,
  • корзину и чекаут,
  • отправку заказов посредством JSON,
  • блог и статические страницы.
Бэк с клиентской частью и админ частью общаются через API, фронтовая логика написана на React с SSR, админка - на Vue.js.

Нужно уметь:

  • работать с PHP (версия 7+) и фреймворками Laravel
  • понимать принципы ООП, S.O.L.I.D., паттернов разработки
  • работать с git
  • работать с MySQL
  • работать с Memcached, Redis, другие key => value БД
  • читать чужой код и понять прочитанное
  • корректно оценивать время на выполнение поставленных задач
В отклике укажите: опыт работы, пожелания по оплате в час.
PHPLaravel
3 года назад
guest_16129665917111
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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