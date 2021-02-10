Backend developer для доработки сайта на PHP, Laravel

Нужен back-end программист, который в паре с действующим разработчиком, под его менторством завершит e-commerce сайт.

Ищем проектного сотрудника с возможностью вовлечения в будущие проекты в случае успешного сотрудничества.

По сайту необходимо:

подключить фильтрацию к действующему каталогу,

отладить раздел бренды,

корзину и чекаут,

отправку заказов посредством JSON,

блог и статические страницы.

Бэк с клиентской частью и админ частью общаются через API, фронтовая логика написана на React с SSR, админка - на Vue.js.

Нужно уметь:

работать с PHP (версия 7+) и фреймворками Laravel

понимать принципы ООП, S.O.L.I.D., паттернов разработки

работать с git

работать с MySQL

работать с Memcached, Redis, другие key => value БД

читать чужой код и понять прочитанное

корректно оценивать время на выполнение поставленных задач

В отклике укажите: опыт работы, пожелания по оплате в час.