Заменить символ "?"на"#" в атрибутах товаров

Добрый день. Нужно для интернет магазина на вордпрес в ссылках на вариацыях и атрибутах товаров заменить символ "?" на "#".

Старая ссылка http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/?attribute_pa_razmer-ramy=l

Нужно чтобы после правок она стала такой:

http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/#razmer-ramy=l

Будет плюсом если так же удастся устранить в ссылке часть "attribute_pa_"