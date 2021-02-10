Заменить символ "?"на"#" в атрибутах товаров

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки627 просмотров
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Добрый день. Нужно для интернет магазина на вордпрес в ссылках на вариацыях и атрибутах товаров заменить символ "?" на "#".

Старая ссылка http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/?attribute_pa_razmer-ramy=l

Нужно чтобы после правок она стала такой:

http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/#razmer-ramy=l

Будет плюсом если так же удастся устранить в ссылке часть "attribute_pa_"

3 года назад
hostodrom
Ярослав 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад