Разработка админки на Vue.js

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки428 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Админка на фреймворке Vue.js, стек: nuxt + vuetify + axios

Нужно: 

- разработать новые разделы 

- исправить баги в существующих разделах 

Требования к исполнителю: 

- не студия 

- опыт работы с Vue.js 

- опыт разработки админок 

- наличие времени

можно работать через БС.

3 года назад
KSergey65
Сергей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад