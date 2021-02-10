Ошибка плагина WordPress, при на локалке всё норм, на хостинге ошибка

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки15124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ошибка базы данных WordPress: [Table 'id16124333_calculator.wp_cfk_formItem' doesn't exist]

SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_cfk_formItem`

Написал плагин для WordPress, но срабатывает ошибка на любом хостинге эта ошибка вылетает при wpdb->insert(данные).

Любые данные, подробности скину исполнителю.

Сайта домен тестовый.

Происходит когда нажимаю кнопку добавить форму кухни.

WordPress
3 года назад
S_Arslan
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Импорт прайсов в joomshoppin

    Необходим импорт прайсов в магазин joomshopping. Основная задача: Нам необходимо обновлять наличие и цены товара. Вопросы: Они в большей степени касаются вариантов заполнения прайсов поставщиками: 1)Если товара нет в наличии, то некоторые (не все) поставщики просто удаляют товар из файла. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • JS скрипт - подстановка параметра в ссылки

    $15

    Всем привет, нужен следующий скрипт на чистом JS 0. Скрипт запускается через 2 секунды после загрузки сайта 1. Скрипт читает куку ЕСЛИ кука не пустая 2. Полученный результат очищает от лишнего (удаляет несколько первых символов) 3. Записывает в href нескольких ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить символ "?"на"#" в атрибутах товаров

    Добрый день. Нужно для интернет магазина на вордпрес в ссылках на вариацыях и атрибутах товаров заменить символ "?" на "#". Старая ссылка http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/?attribute_pa_razmer-ramy=l Нужно чтобы после правок она стала такой: http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/#razmer-ramy=l Будет плюсом если так ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайте

    Есть [url=https://hisales.ru/]сайт[/url] самописный. По нему нужно сделать следующие правки: 1)Опустить иконки маркетплейсов со статистикой на 2 экран. 2)Сделать липкий хедер 3)Текст, который выводится (Wildberries, OZON и тд) отстает от картинки справа, нужно сделать синхронно 4)Сделать фиолетовую стрелку  для быстрого скролла вверх 5)Сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка веб-приложения на Vue.js + Node.js или Laravel

    Всем привет! Необходимо разработать веб-приложение на vue.js + node.jsРабота будет происходить поэтапноИсходя из ТЗ1 этап - регистрация / восстановление пароля / авторизация2 этап - страница пользователей3 этап - приглашение пользователей в систему4 этап - профили ...

    Laravel
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад