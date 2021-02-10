Ошибка плагина WordPress, при на локалке всё норм, на хостинге ошибка

Добрый день. Нужно для интернет магазина на вордпрес в ссылках на вариацыях и атрибутах товаров заменить символ "?" на "#". Старая ссылка http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/?attribute_pa_razmer-ramy=l Нужно чтобы после правок она стала такой: http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/#razmer-ramy=l Будет плюсом если так ...