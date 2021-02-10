Для проекта , на удаленную работу , в команду требуется front-end разработчик Варианты сотрудничества обсуждаются ( сдельная оплата или ежемесячный оклад ) Навыки : 1.Современный JS 2. Фреймворк Vue . 3. AJAX , REST , JSON , WebSocket , Push . 4. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно доработать бота в Телеграм. Суть бота заключается в следующем. Он выдает вопросы и юзер на них отвечает. Если кликать много раз на один и тот же ответ, то засчитывает вместо 1 балла, сразу несколько и бот листает сразу же вопросы, сколько юзер сделал кликов.
Покажу пример как нужно сделать правильно и как у меня.
Кого заинтересовала данная задачи, пишите в личку, все обсудим.
- Похожие заказы
- $700Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Ошибка базы данных WordPress: [Table 'id16124333_calculator.wp_cfk_formItem' doesn't exist] SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_cfk_formItem` Написал плагин для WordPress, но срабатывает ошибка на любом хостинге эта ошибка вылетает при wpdb->insert(данные). Любые данные, подробности скину исполнителю. Сайта домен тестовый. Происходит когда нажимаю кнопку ...Закрыт3 года назад
- $10
Ошибка jQuery в консоли браузера. Uncaught TypeError: jQuery(...).viewPC is not a function Файл в аттаче. Ругается на строку 108Закрыт3 года назад
Здравствуйте, ТЗ прикрепляю ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и работы с фреймворком Yii. Оплата по факту выполнения работ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
На базе api яндекс карты сделать интерактив с 18 зонами. Пример: https://e-dostavka.by/#/dzone/Закрыт3 года назад
Необходим импорт прайсов в магазин joomshopping. Основная задача: Нам необходимо обновлять наличие и цены товара. Вопросы: Они в большей степени касаются вариантов заполнения прайсов поставщиками: 1)Если товара нет в наличии, то некоторые (не все) поставщики просто удаляют товар из файла. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно разработать сайт на впВеб-программирование16 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Всем привет, нужен следующий скрипт на чистом JS 0. Скрипт запускается через 2 секунды после загрузки сайта 1. Скрипт читает куку ЕСЛИ кука не пустая 2. Полученный результат очищает от лишнего (удаляет несколько первых символов) 3. Записывает в href нескольких ...Закрыт3 года назад
Добрый день. Нужно для интернет магазина на вордпрес в ссылках на вариацыях и атрибутах товаров заменить символ "?" на "#". Старая ссылка http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/?attribute_pa_razmer-ramy=l Нужно чтобы после правок она стала такой: http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/#razmer-ramy=l Будет плюсом если так ...Закрыт3 года назад
Google Speed CMS Wordpress 90-95% реализовать! Ускорение сайта до зеленых параметров https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=premiumcare-group.comЗакрыт3 года назад