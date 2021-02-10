Доработать бота в Телеграм

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки500 просмотров
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Здравствуйте, нужно доработать бота в Телеграм. Суть бота заключается в следующем. Он выдает вопросы и юзер на них отвечает. Если кликать много раз на один и тот же ответ, то засчитывает вместо 1 балла, сразу несколько и бот листает сразу же вопросы, сколько юзер сделал кликов.  

Покажу пример как нужно сделать правильно и как у меня.

Кого заинтересовала данная задачи, пишите в личку, все обсудим.

3 года назад
petyakakartoshka
Виктор Фомичев 
35 летУкраина
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад