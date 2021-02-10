Здравствуйте, нужно доработать бота в Телеграм. Суть бота заключается в следующем. Он выдает вопросы и юзер на них отвечает. Если кликать много раз на один и тот же ответ, то засчитывает вместо 1 балла, сразу несколько и бот листает сразу же вопросы, сколько юзер сделал кликов.

Покажу пример как нужно сделать правильно и как у меня.

Кого заинтересовала данная задачи, пишите в личку, все обсудим.