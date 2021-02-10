Оптимизировать страницу под PageSpeed

Для проекта , на удаленную работу , в команду требуется front-end разработчик Варианты сотрудничества обсуждаются ( сдельная оплата или ежемесячный оклад ) Навыки : 1.Современный JS 2. Фреймворк Vue . 3. AJAX , REST , JSON , WebSocket , Push . 4. ...
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Нужно оптимизировать сайт , под PageSpeed от Гугл
Кто готов, напишите цену и контакты.
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