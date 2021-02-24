pavel198525

Павел pavel198525

 
38 летБеларусь/Витебск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
  • Опыт разработки более 2 лет.
  • Гарантия на выполненную работу.
Навыки:

  • React, Redux, Redux-Saga
  • TypeScript
  • JavaScript
  • Реализация логики на JS;
  • Работа с DOM;
  • npm, yarn, gulp, webpack;
  • Применение в работе Git, Работа по модели Git Flow(Работа с GitHub)
  • HTML 5 ;
  • CSS 3 ;
  • Препроцессоры Less, Sass/Scss;
  • Написание классов и ведение структуры по БЭМ методологии;
  • Кросс браузерная вёрстка ;
  • Адаптивная верстка ;
  • Работа с CSS animations;
  • Умение брать всю необходимую информацию из макетов от дизайнеров.
  • Навык делегирование задач;
  • Навык декомпозиции задач;
  • Работа с task manager: JIRA.
JavascriptTypeScriptHTMLCSSReact