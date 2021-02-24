pavel198525

- Опыт разработки более 2 лет.
- Гарантия на выполненную работу.
- React, Redux, Redux-Saga
- TypeScript
- JavaScript
- Реализация логики на JS;
- Работа с DOM;
- npm, yarn, gulp, webpack;
- Применение в работе Git, Работа по модели Git Flow(Работа с GitHub)
- HTML 5 ;
- CSS 3 ;
- Препроцессоры Less, Sass/Scss;
- Написание классов и ведение структуры по БЭМ методологии;
- Кросс браузерная вёрстка ;
- Адаптивная верстка ;
- Работа с CSS animations;
- Умение брать всю необходимую информацию из макетов от дизайнеров.
- Навык делегирование задач;
- Навык декомпозиции задач;
- Работа с task manager: JIRA.
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