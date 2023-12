React разработчик, full-time, удаленка, на 3 месяца

Привет! В действующий стартап требуется React разработчик на 3 месяц. Крепкий Middle либо Senior.

Команда проекта общается на английском языке. Повседневного разговорного уровня будет достаточно.

Требования к кандидатам:

- Total of 4+ years of experience as a React developer

- Working experience of React.Js, ES6 and Java Script Build Tools

- Can write JavaScript code in React.JS on the Technical Document and Requirements given

- Can create feature rich component base UI pages

- Good knowledge of Express, Rest APIs, and databases (SQL and NoSQL)

Дистанционная работа (Slack, Zoom)

Зарплата: $140/день ($3000 в месяц).

Минимальный контракт: 3 месяца full-time.

Часовой пояс: Лондон, Великобритания

Если вас заинтересовала данная вакансия, заполните небольшую анкету о себе и мы отправим вам тестовое задание – https://forms.gle/mt5roreyepGZ97xMA

Отклики принимаем только через анкету. Спасибо!