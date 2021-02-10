Сайт с расчетом натальной карты

$650
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки574 просмотра
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Ищем программиста для сайта с онлайн-расчетом натальной карты.

Референс: https://geocult.ru/natalnaya-karta-onlayn-raschet

Работа разбита на 5 этапов (каждый оплачивается дополнительно).

1) Создание страницы расчета натальной карты, Необходимо иметь/найти базу расположения планет и созвездий в заданную дату и населенный пункт планеты (смотрите референс).

2) Создание дубля сайта на испанском языке (текст предоставляется)

3) Создание дубля сайта на английском языке (текст предоставляется)

4) Интеграция системы оплаты во все 3 сайта

5) Дополнительные функции.

Заказчик точно знает, что хочет, поэтому стремимся к быстрым срокам выполнения работ и оплаты.

3 года назад
AmazingGroup
Владимир 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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