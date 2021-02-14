Доработка построителя продуктов для WP

Решить проблему с загрузкой стороннего сайта в своей программе на основе браузера chromium (cefsharp/cef4delphi) Не загружается сайт через chromium-браузер (т.е. надо написать программу на основе cefsharp/cef4delphi), надо обойти защиту/проверку. Не открывается именно в сборках ...
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