Нужен php скрипт обновления yml фидов

Решить проблему с загрузкой стороннего сайта в своей программе на основе браузера chromium (cefsharp/cef4delphi) Не загружается сайт через chromium-браузер (т.е. надо написать программу на основе cefsharp/cef4delphi), надо обойти защиту/проверку. Не открывается именно в сборках ...