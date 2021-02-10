Нужен php скрипт обновления yml фидов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки338 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробное тз во вложении

PHP
3 года назад
Viking1985
Кирилл 
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад