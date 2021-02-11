Добрый день! Требуется человек в чьи обязанности будет входить: 1. Проверка факта наличия отчетности по проектам, от сотрудников, от подрядчиков. 2. Проверка и контроль сроков выполнения задач по проекту, общение с сотрудниками и подрядчиками. 3. Приемка задач ...