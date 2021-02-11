Доработки сайтов
- $10Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 года назад
Добрый день! Хотим заказать примерно 200 часов работ у контент-менеджера. Что нужно сделать: 1. Наполнить сайт информацией и внешние ресурсы компании, информация предоставляется, информацию необходимо подготовить к публикации. 2. Провести аудит имеющегося контента. 3. Исправить ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Ищем Wordpress PHP Junior или Middle разработчик, удаленно. Компетенции: Git, PHP, wordpress. темы, woocommerce, плагины свои и чужие, кэширование. Сервер панель - PLESK. Базовые или продвинутые знания верстки, css js, также сборщика GULP ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Требуется человек в чьи обязанности будет входить: 1. Проверка факта наличия отчетности по проектам, от сотрудников, от подрядчиков. 2. Проверка и контроль сроков выполнения задач по проекту, общение с сотрудниками и подрядчиками. 3. Приемка задач ...Управление проектами25 заявокЗакрыт3 года назад
Интернет-маркетолог: Навыки и опыт - желательны по следующим направлениям, обязательно наличие фактов прохождения профильных курсов, или полноценного образования по указанной профессии. 1. Аналитика, ям и га, чтение, анализ, базовая первичная настройка, тз на настройку, трафик, увеличение ...Маркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Собрать фото для товаровНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! 1. Требуется обработать пдф файл, заполнить таблицу Excel с товарами. 2. Создать на сайте 10 страниц по шаблону, Wordpress через шорткоды. Указывайте ваши навыки, и стоимость за час. Начать можно прямо сейчас. Безопасная сделка.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад