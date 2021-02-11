johnferz

Яков johnferz

 
35 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
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Сотрудничали по безопасной сделке. Все договорённости были выполнены.
все ок
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