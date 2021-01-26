1. Найти 5 примеров мест (кафе, коворкинги, антикафе) для игр CashFlow на м. Чистые Пруды в 5-7 минутах ходьбы от метро. Позвонить и узнать, есть ли возможность забронировать стол и провести там игру и узнать ...
Помощник - Менеджера - управление интернет-проектами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется человек в чьи обязанности будет входить:
1. Проверка факта наличия отчетности по проектам, от сотрудников, от подрядчиков.
2. Проверка и контроль сроков выполнения задач по проекту, общение с сотрудниками и подрядчиками.
3. Приемка задач от клиентов, распределение по Исполнителям.
Фактически вам будут сдавать отчеты, вы будете проверять наличие факта выполнения и факта выполнения вовремя, и согласовывать исполнителю готовность, или не согласовывать, возможно ещё какие-то небольшие связанные с этим моменты.
Объема на полный день тут нет, оплата сдельная/почасовая, сколько получилось, столько оплатили. Примерно 1-2 дня в неделю - распределено по часам.
если владеете Интернет-маркетингом, будет плюсом, можем рассмотреть на полную ставку.
указывайте пожалуйста, стоимость часа, или за месяц такой работы.
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