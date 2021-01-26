Помощник - Менеджера - управление интернет-проектами

Добрый день!

Требуется человек в чьи обязанности будет входить:

1. Проверка факта наличия отчетности по проектам, от сотрудников, от подрядчиков.

2. Проверка и контроль сроков выполнения задач по проекту, общение с сотрудниками и подрядчиками.

3. Приемка задач от клиентов, распределение по Исполнителям.

Фактически вам будут сдавать отчеты, вы будете проверять наличие факта выполнения и факта выполнения вовремя, и согласовывать исполнителю готовность, или не согласовывать, возможно ещё какие-то небольшие связанные с этим моменты.

Объема на полный день тут нет, оплата сдельная/почасовая, сколько получилось, столько оплатили. Примерно 1-2 дня в неделю - распределено по часам.

если владеете Интернет-маркетингом, будет плюсом, можем рассмотреть на полную ставку.

указывайте пожалуйста, стоимость часа, или за месяц такой работы.