Разработка бизнес плана.

Требуется специалист по разработке полноценного бизнес плана.

Сфера деятельности специфическая (подводно - технические работы, работы по очистке акватории водоемов).

В написании бизнес планов я не силен, зато отлично разбираюсь в сути вопроса. Поэтому гарантирую быстрое предоставление необходимой информации, данных, чертежей, карт и т.д..

От исполнителя потребуется подписание Соглашения о не разглашении.

Способ оплаты приемлем любой, кроме передачи наличных денежных средств.